Финансовый консультант Гончар дал советы начинающим инвесторам
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«Новичок спрашивает о доходности, а опытный инвестор тоже интересуется доходностью, но уточняет, какие риски», — заявил он в беседе с РИАМО.
По его словам, под инвестициями всегда подразумевается риск вероятности потери.
Как отметил Гончар, если человек не готов к потерям, то лучше выбрать банковские вклады в рублях в надёжных банках.
«В текущих реалиях, если говорить про фондовый рынок, то можно рассмотреть российские облигации, и чтобы были не с максимальными ставками», — считает эксперт.
Ранее Александр Бородкин, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие», в беседе с kp.ru дал советы по сбережению средств.