Финансовый консультант Гончар дал советы начинающим инвесторам

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Независимый финансовый консультант Андрей Гончар дал советы начинающим инвесторам.
Финансовый консультант Гончар дал советы начинающим инвесторам
  • Gettyimages.ru

«Новичок спрашивает о доходности, а опытный инвестор тоже интересуется доходностью, но уточняет, какие риски», — заявил он в беседе с РИАМО.

По его словам, под инвестициями всегда подразумевается риск вероятности потери.

Как отметил Гончар, если человек не готов к потерям, то лучше выбрать банковские вклады в рублях в надёжных банках.

«В текущих реалиях, если говорить про фондовый рынок, то можно рассмотреть российские облигации, и чтобы были не с максимальными ставками», — считает эксперт.

Ранее Александр Бородкин, лидер трайба «Сбережения и инвестиции» банка «Открытие», в беседе с kp.ru дал советы по сбережению средств.

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