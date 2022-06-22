В отношении Google составили новый протокол за повторное неудаление запрещённых материалов

Роскомнадзор составил в отношении компании Google новый протокол за повторное неудаление запрещённых материалов.

«22 июня 2022 года Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Google LLC по ч. 5 ст. 13.41 КоАП России за повторное нарушение порядка ограничения доступа к материалам, содержащим запрещённую информацию», — говорится в релизе ведомства.

Протокол будет передан в суд для рассмотрения и определения суммы штрафа.

Ранее мировой суд в Москве оштрафовал Google на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать личные данные пользователей в России.