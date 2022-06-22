Энергосистему Калининградской области переведут в изолированный режим 25 июня

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Энергосистему Калининградской области 25 июня переведут в изолированный режим для проведения испытаний. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
Энергосистему Калининградской области переведут в изолированный режим 25 июня
  • РИА Новости

«25 июня 2022 года с 09:00 до 18:00 в Калининградской области пройдут натурные испытания работы энергосистемы региона в изолированном режиме», — приводит его слова ТАСС.

В частности, в испытаниях задействуют компании «Интер РАО — Электрогенерация», «Россети Янтарь», а также региональные органы исполнительной власти и МЧС России.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о способности региона жить в режиме энергетического острова.

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