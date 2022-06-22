Губернатор Ставропольского края проведёт прямую линию с жителями региона 29 июня

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров проведёт прямую линию с жителями региона в среду, 29 июня.

Как сообщает «СвоёТВ», прямая линия с жителями Ставропольского края начнётся в среду, 29 июня, в 18:00 мск.

Ставропольцы могут задать вопросы губернатору по телефону доверия: 8 (8652) 74-81-88.

Также можно заранее прислать видеовопросы на номер: 8 (928) 350-80-70.

Жители Ставропольского края могут оставить комментарии на страницах главы региона в соцсетях. Все обращения возьмут в работу, ключевые темы прозвучат в прямом эфире.