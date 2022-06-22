Юрист Гусятникова объяснила, кто имеет право не выдавать чеки

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Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова рассказала, кто имеет право не выдавать чеки покупателям.
Юрист Гусятникова объяснила, кто имеет право не выдавать чеки
  • РИА Новости

Как объяснила Гусятникова «Газете.Ru», кассовые чеки могут не выдавать покупателям продавцы живой рыбы, масла, молока и кваса из цистерн.

То же допущение распространяется на работников ярмарок и рынков без помещений, овощных и фруктовых развалов, продавцов напитков на розлив и мороженого.

Однако по просьбе покупателя перечисленные категории продавцов обязаны выдать чек, содержащий информацию о продавце, товаре и сумме покупки.

«Если вам по вашей просьбе не выдали никакого документа, это является нарушением. Обращаться можно в Роспотребнадзор или в территориальную налоговую инспекцию», — добавила Гусятникова.

При выявлении подобных нарушений предпринимателей или должностных лиц облагают штрафом в размере от 10 тыс. рублей.

Ранее в беседе с Life.ru замруководителя департамента частного права НИУ ВШЭ Михаил Волчанский рассказал о способе вернуть товар без чека.

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