Юрист Гусятникова объяснила, кто имеет право не выдавать чеки
- РИА Новости
Как объяснила Гусятникова «Газете.Ru», кассовые чеки могут не выдавать покупателям продавцы живой рыбы, масла, молока и кваса из цистерн.
То же допущение распространяется на работников ярмарок и рынков без помещений, овощных и фруктовых развалов, продавцов напитков на розлив и мороженого.
Однако по просьбе покупателя перечисленные категории продавцов обязаны выдать чек, содержащий информацию о продавце, товаре и сумме покупки.
«Если вам по вашей просьбе не выдали никакого документа, это является нарушением. Обращаться можно в Роспотребнадзор или в территориальную налоговую инспекцию», — добавила Гусятникова.
При выявлении подобных нарушений предпринимателей или должностных лиц облагают штрафом в размере от 10 тыс. рублей.
Ранее в беседе с Life.ru замруководителя департамента частного права НИУ ВШЭ Михаил Волчанский рассказал о способе вернуть товар без чека.