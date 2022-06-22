Юрист Гусятникова объяснила, кто имеет право не выдавать чеки

Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова рассказала, кто имеет право не выдавать чеки покупателям.

Как объяснила Гусятникова «Газете.Ru», кассовые чеки могут не выдавать покупателям продавцы живой рыбы, масла, молока и кваса из цистерн.

То же допущение распространяется на работников ярмарок и рынков без помещений, овощных и фруктовых развалов, продавцов напитков на розлив и мороженого.

Однако по просьбе покупателя перечисленные категории продавцов обязаны выдать чек, содержащий информацию о продавце, товаре и сумме покупки.

«Если вам по вашей просьбе не выдали никакого документа, это является нарушением. Обращаться можно в Роспотребнадзор или в территориальную налоговую инспекцию», — добавила Гусятникова.

При выявлении подобных нарушений предпринимателей или должностных лиц облагают штрафом в размере от 10 тыс. рублей.

Ранее в беседе с Life.ru замруководителя департамента частного права НИУ ВШЭ Михаил Волчанский рассказал о способе вернуть товар без чека.