В Нижегородской области обнаружили тело пятилетнего мальчика

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В посёлке Большое Пикино Нижегородской области нашли тело пятилетнего мальчика.
В Нижегородской области обнаружили тело пятилетнего мальчика
  • РИА Новости

Как сообщает pravda-nn.ru, утром 22 июня водолазы достали тело ребёнка из водоёма.

В настоящее время местная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства об охране жизни и здоровья, а также о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«По её результатам при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о возможности принятия мер прокурорского реагирования», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбуждённого областными следователями по факту ЧП.

Погибший мальчик пропал вечером 21 июня.

Ранее Newinform сообщал, что несовершеннолетний житель Новосибирской области погиб после того, как на него упали футбольные ворота.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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