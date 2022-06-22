В Москве в новом учебном году откроют Всероссийский центр для одарённых незрячих детей.

Об этом сообщает НТВ.

Центр рассчитан на тех, кто уже окончил шесть классов. Зачисление во Всероссийский центр для одарённых незрячих детей будет происходить по результатам вступительных экзаменов.

Всероссийский центр для одарённых незрячих детей откроется на базе столичной школы-интерната №1, где есть современное оборудование для слепых учеников. Попасть в него смогут самые одарённые дети со всех регионов России.

Уже поступило шестнадцать заявок на обучение в центре.