Эксперт Вехов прокомментировал рост активности телефонных мошенников

Эксперт в области информационной безопасности Виталий Вехов прокомментировал рост активности телефонных мошенников.

По его словам, «первая причина — внешнеполитическая». В беседе с радио Sputnik Вехов высказал мнение, что «некоторые мошенники — это хакерские группы, управляемые Вашингтоном, спецслужбами США».

Он добавил, что вторая причина — начало летнего сезона.

«Граждане сейчас активно готовятся к отдыху, кто-то уже едет в отпуск. Кроме того, многие своих детей пытаются устроить в вузы и другие учебные заведения. Соответственно, наши доморощенные мошенники увидели, что «пошёл» их рынок, и активизировались», — отметил эксперт.

Ранее, по сообщениям kp.ru, специалисты Роскачества рассказали о механизмах утечки персональных данных.