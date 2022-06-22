Эксперт Вехов прокомментировал рост активности телефонных мошенников
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По его словам, «первая причина — внешнеполитическая». В беседе с радио Sputnik Вехов высказал мнение, что «некоторые мошенники — это хакерские группы, управляемые Вашингтоном, спецслужбами США».
Он добавил, что вторая причина — начало летнего сезона.
«Граждане сейчас активно готовятся к отдыху, кто-то уже едет в отпуск. Кроме того, многие своих детей пытаются устроить в вузы и другие учебные заведения. Соответственно, наши доморощенные мошенники увидели, что «пошёл» их рынок, и активизировались», — отметил эксперт.
Ранее, по сообщениям kp.ru, специалисты Роскачества рассказали о механизмах утечки персональных данных.