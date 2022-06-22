В Сочи ремонт дорог по нацпроекту выполнили уже на 70%

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В Сочи ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполнили на 70%.
В Сочи ремонт дорог по нацпроекту выполнили уже на 70%
  • РИА Новости

Как сообщает сайт «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу администрации Сочи, к 22 июня работы по ремонту дорог закончены на 27 улицах города.

Работы в Центральном, Адлерском и Хостинском районах полностью завершены. На данный момент проводят ремонт дорог на 28 улицах Сочи, на восьми из них выполнены работы по укладке асфальтобетона.

Как сообщает пресс-служба администрации Сочи, в первую очередь ремонтируют автомобильные дороги, которые ведут к социально-значимым объектам.

Ранее «Янтарный край» информировал, что в  Калининградской области по нацпроекту идёт ремонт дорог к туристическим местам.

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