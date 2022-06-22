В Якутии с 22 июня проходят Дни Татарстана
- РИА Новости
Как сообщает «Реальное время» со ссылкой на Министерство культуры Республики Татарстан, в рамках Дней Татарстана с 22 по 25 июня в Якутске пройдёт насыщенная культурная программа.
«Первым событием стала встреча татарстанских и якутских писателей — участники отметили близость культур между двумя союзами и тесную связь татарской и якутской литературы», — заявили в Минкультуре Татарстана.
В здании Национальной библиотеки Якутии прошла презентация антологий современной якутской и татарской прозы, переведённых на татарский и якутский языки. Там же представили выставку татарской литературы, которую перевели на якутский язык.