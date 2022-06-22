Реконструкцию развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе завершат к 2023 году

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Реконструкцию транспортной развязки на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе завершат к 2023 году.
Реконструкцию развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе завершат к 2023 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«В рамках реконструкции данной развязки запланировано строительство дорог общей протяженностью 5,4 км, включая путепровод через МКАД на пересечении с Алтуфьевским шоссе и эстакаду-съезд с Алтуфьевского шоссе на внешнюю сторону МКАД в сторону Дмитровского шоссе», — рассказал заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

В результате модернизации этой развязки улучшится транспортная доступность районов Лианозово, Бибирево и подмосковных Мытищ, а также вырастет пропускная способность Алтуфьевского и Липкинского шоссе и северного участка МКАД.

С 2012 года на территории города возвели и реконструировали 18 развязок МКАД с общей протяженностью дорог свыше 150 км. Сейчас идут работы на четырёх развязках.

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