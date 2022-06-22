Новошахтинский завод нефтепродуктов подтвердил, что пожар произошёл после удара двух БПЛА
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Об этом говорится в заявлении завода.
В сообщении отмечается, что 22 июня был нанесён удар двумя беспилотниками со стороны западной границы Ростовской области по техническим объектам завода. В результате этого произошёл взрыв с последующим возгоранием.
Ранее стало известно, что пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе ликвидирован.
Как передавал kp.ru, в 10:12 мск горение локализовали на площади 50 кв. м.