В России предложили разделить средства индивидуальной мобильности по скорости и весу

В России предложили разделить средства индивидуальной мобильности (СИМ), в том числе электросамокаты, моноколёса и гироскутеры, по характеристикам — по скорости и весу, а также по принадлежности — на частные и прокатные. Такие инициативы обсудят на круглом столе в Общественной палате России.

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Мосгордума обратилась в правительство с просьбой ускорить принятие изменений в ПДД, регулирующих использование СИМ, заявил председатель парламента Алексей Шапошников.

«Мы поддержали лимит скорости в 25 км/ч. Во всех случаях совмещённого движения абсолютный приоритет должен быть у пешеходов. Важной новеллой является и то, что двигаться по тротуару или по пешеходной дорожке будет разрешено только тем СИМ, чья масса не превышает 35 кг», — рассказал он.

Со своей стороны, спикер петербургского заксобрания Александр Бельский выразил уверенность, что СИМ необходимо разделить на категории по принадлежности к частным лицам и кикшеринговым компаниям, а также по скорости.

Кроме того, в Заксобрании предложили подумать о страховании пользователя СИМ и формировании чёрных списков клиентов прокатных компаний.

Ранее председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов в беседе с НСН прокомментировал идею обязать владельцев электросамокатов сдавать экзамен на знание ПДД.