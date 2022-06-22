В Москве планируют открыть десять станций МЦД в 2022 году после реконструкции и строительства.

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на сайт мэра Сергея Собянина.

«Десять новых станций станут ещё одним важным шагом на пути реализации одного из крупнейших транспортных проектов в России — Московских центральных диаметров», — отметил мэр.

Ранее, как сообщала НСН, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии московского метро составляет 95%.