Ульяновск и Тамбов в ночь на 22 июня присоединились к акции «Свеча памяти»

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В ночь на 22 июня жители Ульяновска и Тамбова приняли участие во всероссийской акции «Свеча памяти».
Ульяновск и Тамбов в ночь на 22 июня присоединились к акции «Свеча памяти»
  • РИА Новости

Как сообщает mosaica.ru, в Ульяновске на площади 30-летия Победы в 5 часов утра в ночь на 22 июня прошёл «Тихий митинг». В нём приняли участие губернатор Алексей Русских, глава Ульяновска Дмитрий Вавилин, представители общественности, волонтёры Победы и юнармейцы. В память о погибших в Великой Отечественной войне зажгли лампады. «Огонь памяти» доставили на автомобиле ГАЗ-67Б со старого железнодорожного вокзала, откуда ульяновцы отправлялись на фронт.

«Мы должны знать о подвигах земляков. За свою страну они отдали самое дорогое — собственную жизнь. Вечная память и слава нашим героям!» — заявил глава Ульяновска Дмитрий Вавилин.

Акция «Свеча памяти» также прошла на Соборной площади Тамбова. Об этом пишет «Тамбовский курьер». В ней приняли участие жители города, деятели культуры и искусства, спортсмены и политики, военные и силовики, представители волонтёрских движений и поисковых отрядов и просто неравнодушные горожане. Десятки людей несли цветы и зажжённые лампады к Вечному огню в память о погибших в Великой Отечественной войне.

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