В Удмуртии перезахоронили останки пропавшего во время Великой Отечественной войны бойца
- РИА Новости
Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Удмуртии.
Панихида по захоронению останков Афанасия Шурмина прошла с воинскими почестями. В ней приняли участие 12 детей, 38 внуков и два правнука Афанасия Кузьмича.
Останки Шурмина обнаружил летом 2021 года новосибирский поисковый отряд «Мужество, Героизм и Воля» в ходе поисковых работ на станции Погостье Кировского района Ленинградской области.
В мае «Новый Севастополь» передавал, что в посёлке Дергачи перезахоронили останки советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.