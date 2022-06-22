В Удмуртии перезахоронили останки пропавшего во время Великой Отечественной войны бойца

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В селе Старые Зятцы перезахоронили останки бойца, уроженца Удмуртии, который пропал без вести в Ленинградской области в 1942 году.
В Удмуртии перезахоронили останки пропавшего во время Великой Отечественной войны бойца
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Удмуртии.

Панихида по захоронению останков Афанасия Шурмина прошла с воинскими почестями. В ней приняли участие 12 детей, 38 внуков и два правнука Афанасия Кузьмича.

Останки Шурмина обнаружил летом 2021 года новосибирский поисковый отряд «Мужество, Героизм и Воля» в ходе поисковых работ на станции Погостье Кировского района Ленинградской области.

В мае «Новый Севастополь» передавал, что в посёлке Дергачи перезахоронили останки советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

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