ТАСС: пожар на НПЗ в Ростовской области начался после падения украинского беспилотника

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Возгорание на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области началось после падения украинского беспилотника.
ТАСС: пожар на НПЗ в Ростовской области начался после падения украинского беспилотника
  • РИА Новости

«Перед пожаром сотрудники завода заметили беспилотник украинский. Он врезался в конструкции завода, после чего произошёл взрыв и пожар», — сообщил ТАСС источник в местных органах власти.

По данным Life.ru, в атаке на НПЗ в Ростовской области могли участвовать два беспилотника: первый разбился и загорелся, а второй был сбит.

Как уточняется, пожар в настоящее время ликвидирован.

В тушении огня были задействованы 68 человек и 24 единицы техники.

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