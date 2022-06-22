ТАСС: пожар на НПЗ в Ростовской области начался после падения украинского беспилотника

Возгорание на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области началось после падения украинского беспилотника.

«Перед пожаром сотрудники завода заметили беспилотник украинский. Он врезался в конструкции завода, после чего произошёл взрыв и пожар», — сообщил ТАСС источник в местных органах власти.

По данным Life.ru, в атаке на НПЗ в Ростовской области могли участвовать два беспилотника: первый разбился и загорелся, а второй был сбит.

Как уточняется, пожар в настоящее время ликвидирован.

В тушении огня были задействованы 68 человек и 24 единицы техники.