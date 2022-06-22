Центризбирком передал мандат депутата Госдумы Рашкина Анастасии Удальцовой

Центризбирком передал мандат депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина Анастасии Удальцовой.

«Передать вакантный мандат депутата Государственной думы зарегистрированному кандидату в депутаты Госдумы, выдвинутому политической партией КПРФ, Удальцовой Анастасии Олеговне», — цитирует РИА Новости постановление.

25 мая Государственная дума досрочно прекратила полномочия депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.

Отмечается, что соответствующее решение принято в связи со вступлением в силу обвинительного приговора в отношении Рашкина.

22 апреля Калининский районный суд Саратовской области приговорил Рашкина к трём годам лишения свободы условно по делу о незаконной охоте.