Центризбирком передал мандат депутата Госдумы Рашкина Анастасии Удальцовой
- РИА Новости
«Передать вакантный мандат депутата Государственной думы зарегистрированному кандидату в депутаты Госдумы, выдвинутому политической партией КПРФ, Удальцовой Анастасии Олеговне», — цитирует РИА Новости постановление.
25 мая Государственная дума досрочно прекратила полномочия депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина.
Отмечается, что соответствующее решение принято в связи со вступлением в силу обвинительного приговора в отношении Рашкина.
22 апреля Калининский районный суд Саратовской области приговорил Рашкина к трём годам лишения свободы условно по делу о незаконной охоте.