В Санкт-Петербурге в ночь на 22 июня прошли акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти»

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В Санкт-Петербурге в ночь на 22 июня в рамках акций «Огненные картины войны» и «Свеча памяти» зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне.
В Санкт-Петербурге в ночь на 22 июня прошли акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти»
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Невские новости».

Акция проходит впервые. Инсталляция на Дворцовой площади состоит из множества свечей и заняла площадь более 1,4 тыс. кв. м. В акции приняли участие активисты и члены движения «Волонтёры Победы». 

Картина из свечей изображает Адмиралтейство, Нарвские ворота и монумент «Родина-мать», установленный на Пискарёвском кладбище. 

В Санкт-Петербурге проходит более 30 мероприятий, приуроченных ко дню начала Великой Отечественной войны.

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