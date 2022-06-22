В Санкт-Петербурге в ночь на 22 июня прошли акции «Огненные картины войны» и «Свеча памяти»

В Санкт-Петербурге в ночь на 22 июня в рамках акций «Огненные картины войны» и «Свеча памяти» зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщают «Невские новости».

Акция проходит впервые. Инсталляция на Дворцовой площади состоит из множества свечей и заняла площадь более 1,4 тыс. кв. м. В акции приняли участие активисты и члены движения «Волонтёры Победы».

Картина из свечей изображает Адмиралтейство, Нарвские ворота и монумент «Родина-мать», установленный на Пискарёвском кладбище.

В Санкт-Петербурге проходит более 30 мероприятий, приуроченных ко дню начала Великой Отечественной войны.