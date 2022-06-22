В Красноярском крае 21 июня начались учения зенитчиков ВВС и ЦВО

В Красноярском крае 21 июня начались учения зенитного ракетного полка объединения ВВС и ПВО Центрального военного округа.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ЦВО на сайте Минобороны.

В плановых учениях задействованы более 200 военнослужащих и около 50 единиц техники.

Зенитный ракетный полк вооружён зенитными ракетными комплексами (ЗРК) С-300.

«Дивизионы полка... приведены в боевую готовность. В настоящее время в полку отработаны мероприятия по приведению в боевую готовность «полная», далее военнослужащим предстоит совершить марш в новые позиционные районы, выполнить инженерную разведку местности, отработать нормативы по развёртыванию ЗРК и заступить на боевое дежурство по охране воздушного пространства в зоне ответственности», — заявила пресс-служба ЦВО.

Учения планируется завершить к концу недели.

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