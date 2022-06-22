Лётчики Северного флота 21 июня отработали тактику ведения манёвренного воздушного боя

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Лётчики отдельного корабельного истребительного авиационного полка Северного флота 21 июня в рамках учений отработали слётанность в парах и тактику ведения манёвренного воздушного боя на ближних дистанциях.
Лётчики Северного флота 21 июня отработали тактику ведения манёвренного воздушного боя
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Северного флота на сайте Минобороны.

Учения проходили 21 июня над Кольским полуостровом. В них приняли участие как опытные, так и молодые лётчики на самолётах МиГ-29К и МиГ-29КУБ.

«Кроме истребителей плановые тренировочные полёты на поиск подводных лодок в Баренцевом море... выполнила пара самолётов дальней противолодочной авиации Ту-142 отдельной эскадрильи отдельного гвардейского смешанного авиационного полка объединения ВВС и ПВО Северного флота», — заявила пресс-служба СФ.

Во время учений экипажи морской авиации отработали длительный полёт над безориентирной местностью, провели тренировку по связи и успешно вернулись на береговой аэродром базирования.

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что на полигоне в Хабаровском крае снайперы прошли горную подготовку, оттачивая свои навыки по спуску со склонов при помощи альпинистского снаряжения.

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