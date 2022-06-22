На фестивале «Модная столица» пройдут творческие и кулинарные мастер-классы

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На фестивале «Модная столица», который проходит в Москве до 26 июня, можно посетить увлекательные творческие и кулинарные мастер-классы.
На фестивале «Модная столица» пройдут творческие и кулинарные мастер-классы
  • РИА Новости

Об этом РИАМО сообщил оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

На площадке фестиваля, которая расположена на площади Революции, профессиональные преподаватели и дизайнеры расскажут о работе с выкройками и научат создавать капсульные коллекции.

На Тверском бульваре с 24 по 26 июня пройдут мастер-классы по йоге и пилатесу. Кроме того, там расположится салон красоты, где будут работать профессиональные визажисты.

Площадки фестиваля «Модная столица» расположены по всей Москве. Он проходит в Москве с 20 по 26 июня. В рамках фестиваля будут проводиться мастер-классы по созданию букетов, модных фасонов и украшений, ароматов. Посетители смогут научиться готовить оригинальные блюда органической кухни и десерты.

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