В Роскачестве рассказали о сотрудничестве с РЭО

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал о сотрудничестве с Российским экологическим оператором (РЭО).

«На прошлой неделе Росаккредитация расширила область аккредитации органа по сертификации Роскачества, и теперь мы будем заниматься в том числе сертификацией и рейтингованием региональных операторов твёрдых отходов», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, ещё одно направление — продолжение работы по зелёному рейтингу регионов.

«Это рейтинг, отражающий отношение субъектов к экологической повестке», — пояснил Протасов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что РЭО представил цифровую платформу экомониторинга.