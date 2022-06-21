В Роскачестве рассказали о сотрудничестве с РЭО

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Глава Роскачества Максим Протасов рассказал о сотрудничестве с Российским экологическим оператором (РЭО).
В Роскачестве рассказали о сотрудничестве с РЭО
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

«На прошлой неделе Росаккредитация расширила область аккредитации органа по сертификации Роскачества, и теперь мы будем заниматься в том числе сертификацией и рейтингованием региональных операторов твёрдых отходов», — заявил он в беседе с ФБА «Экономика сегодня».

По его словам, ещё одно направление — продолжение работы по зелёному рейтингу регионов.

«Это рейтинг, отражающий отношение субъектов к экологической повестке», — пояснил Протасов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что РЭО представил цифровую платформу экомониторинга.

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