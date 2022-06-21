Объём автокредитования в России вырос на 48% в мае 2022 года по отношению к апрелю и достиг 36,7 млрд рублей.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Майский показатель на 55% ниже, чем годом ранее.

Как считает гендиректор БКИ Олег Лагуткин, в ближайшее время спрос может составить около 50% от показателей 2021 года, то есть объём выдач не превысит 45—55 млрд рублей в месяц.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию на рынке подержанных машин.