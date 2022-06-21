Специалист по кибербезопасности рассказал о способах защиты от мошенников

Директор по развитию направления «Киберграмотность населения» компании «РТК-Солар» Олег Седов рассказал о способах защиты от мошенников.

«Мошеннические звонки совершаются в два этапа. Во-первых, злоумышленнику нужно вывести жертву из состояния равновесия, а потом перейти ко второй фазе, убедив её, что они друзья. Как правило, из равновесия жертву выводят какой-то пугающей или позитивной информацией», — предупредил он в беседе с Nation News.

По его словам, необходимо проявлять бдительность и относиться к любой входящей информации со скепсисом.

Седов также отметил, что важно не доверять каким-либо сайтам излишние данные о себе.

Ранее эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий в беседе с Newinform рассказал о новых информационных поводах, которые используют мошенники.