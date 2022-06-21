Специалист Хвостов напомнил об ошибках при поступлении в вуз

Короткая ссылка
Директор по связям с образовательным сообществом компании Maximum Education Александр Хвостов напомнил об ошибках при поступлении в вуз.
Специалист Хвостов напомнил об ошибках при поступлении в вуз
  • Gettyimages.ru
  • © Siriporn Wongmanee / EyeEm

«Абитуриенты не приносят нужные документы в срок, опаздывают с подачей документов на подтверждение баллов за индивидуальные достижения, не успевают подать своё согласие в тот вуз, в который проходят по баллам», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, всегда нужно помнить, что сроки и правила приёма, список необходимых документов, число проходных баллов, наличие отсрочки от армии, предоставление общежития — все эти пункты могут отличаться в разных учебных заведениях.

Хвостов также отметил, что если по специальности нужно сдавать внутренние экзамены, то приём документов завершается на неделю — две раньше.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о качестве современных абитуриентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить