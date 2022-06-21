Специалист Хвостов напомнил об ошибках при поступлении в вуз

Директор по связям с образовательным сообществом компании Maximum Education Александр Хвостов напомнил об ошибках при поступлении в вуз.

«Абитуриенты не приносят нужные документы в срок, опаздывают с подачей документов на подтверждение баллов за индивидуальные достижения, не успевают подать своё согласие в тот вуз, в который проходят по баллам», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, всегда нужно помнить, что сроки и правила приёма, список необходимых документов, число проходных баллов, наличие отсрочки от армии, предоставление общежития — все эти пункты могут отличаться в разных учебных заведениях.

Хвостов также отметил, что если по специальности нужно сдавать внутренние экзамены, то приём документов завершается на неделю — две раньше.

Ранее заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов в беседе с НСН высказался о качестве современных абитуриентов.