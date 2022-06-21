Восточный участок БКЛ готов на 93%

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Работы на восточном участке Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена завершены на 93%.
Восточный участок БКЛ готов на 93%

Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на официальный сайт мэра столицы.

«Достаточно высокая готовность. Все тоннели проложены, идёт монтаж линейных сооружений, оборудования, отделочные работы. Конечно, это важный участок, он обслуживает шесть районов Москвы, разгружает четыре радиальных направления действующих линий метро», — заявил мэр Сергей Собянин.

Отмечается, что открытие здесь станции «Нагатинский Затон» позволит улучшить транспортное обслуживание более 120 тыс. горожан.

Как ожидается, ежедневно ею будут пользоваться около 15,2 тыс. пассажиров.

Помимо благоустройства, планируется строительство пешеходного моста через затон, добавил Собянин.

Ранее, как сообщала НСН, заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии московского метро составляет 95%.

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