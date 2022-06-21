В Пермском крае школьница сдала несколько ЕГЭ на 100 баллов

Учащаяся лицея №1 города Кунгур Варвара Буторина стала первой школьницей в Пермском крае, которая сдала ЕГЭ сразу по нескольким предметам на 100 баллов.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт краевого Министерства образования.

«По результатам семи экзаменов на сегодняшний день определился первый мультистобалльник — учащийся, набравший 100 баллов по двум и более дисциплинам. Им стала выпускница кунгурского лицея №1 Варвара Буторина. Она получила наивысший балл по русскому языку и истории. На сегодняшний день в Пермском крае 56 школьников, имеющих максимальные 100 баллов по одному из предметов», — отмечает пресс-служба ведомства.

Ранее НСН сообщала, что российская сборная школьников завоевала восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике APhO 2022.