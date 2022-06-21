В Пермском крае школьница сдала несколько ЕГЭ на 100 баллов
- РИА Новости
- © Виталий Аньков
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт краевого Министерства образования.
«По результатам семи экзаменов на сегодняшний день определился первый мультистобалльник — учащийся, набравший 100 баллов по двум и более дисциплинам. Им стала выпускница кунгурского лицея №1 Варвара Буторина. Она получила наивысший балл по русскому языку и истории. На сегодняшний день в Пермском крае 56 школьников, имеющих максимальные 100 баллов по одному из предметов», — отмечает пресс-служба ведомства.
Ранее НСН сообщала, что российская сборная школьников завоевала восемь медалей на Азиатской олимпиаде по физике APhO 2022.