К концу 2022 года на территории будущего парка Яуза появится многофункциональный спортивный кластер

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На территории будущего парка «Яуза» на северо-востоке столицы появится многофункциональный спортивный кластер площадью 2,5 тыс. кв. м.
К концу 2022 года на территории будущего парка Яуза появится многофункциональный спортивный кластер
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на заявление заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова на официальном сайте мэра Москвы.

Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к строительству кластера, в который войдут площадки для воркаута, игры в городки и баскетбола, небольшая зона отдыха с амфитеатром, который можно будет использовать как трибуны.

Главным элементом кластера станет памп-трек, где смогут тренироваться спортсмены разных категорий.

«В настоящее время обустроены основание и дренажная система для нового объекта, идёт формирование траектории памп-трека из песка и гравийного отсева. После завершения этих работ приступим к асфальтированию», — сообщил заммэра Бирюков.

На данный момент благоустроена почти половина парка «Яуза». Работы планируется завершить к концу 2022 года.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве начали готовить к благоустройству два участка будущего парка «Яуза».

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