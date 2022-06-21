К концу 2022 года на территории будущего парка Яуза появится многофункциональный спортивный кластер
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на заявление заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова на официальном сайте мэра Москвы.
Специалисты комплекса городского хозяйства приступили к строительству кластера, в который войдут площадки для воркаута, игры в городки и баскетбола, небольшая зона отдыха с амфитеатром, который можно будет использовать как трибуны.
Главным элементом кластера станет памп-трек, где смогут тренироваться спортсмены разных категорий.
«В настоящее время обустроены основание и дренажная система для нового объекта, идёт формирование траектории памп-трека из песка и гравийного отсева. После завершения этих работ приступим к асфальтированию», — сообщил заммэра Бирюков.
На данный момент благоустроена почти половина парка «Яуза». Работы планируется завершить к концу 2022 года.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что в Москве начали готовить к благоустройству два участка будущего парка «Яуза».