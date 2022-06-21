Автоэксперт Моржаретто оценил предложение увеличить сумму субсидии на покупку авто
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Он назвал инициативу по увеличению суммы субсидии хорошей.
Однако, по его мнению, высокие цены на автомобили сейчас вследствие дефицита.
«Пока хотя бы частично дефицит не будет покрыт, а я думаю, это наступит не раньше осени, вводить какие-то субсидии довольно сложно, потому что рынок дурной и это может привести к ещё большему взлёту цен», — отмечает Моржаретто.
Автоэксперт добавил, что нужно «насытить рынок».
«Для этого заработал АвтоВАЗ, для этого в полную силу заработает УАЗ. Думаю, китайские производители смогут наполнить рынок частично, корейские. Где-то к осени достичь стабилизации уровня спроса — предложения и вводить программы для покупателей», — предложил он.
Ранее депутат Власов предложил увеличить сумму субсидии на приобретение автомобилей.
Сейчас для жителей Дальнего Востока размер субсидия составляет 25% от стоимости нового автомобиля, для остальных регионов — 10%.
Одним из условий получения субсидии является то, что стоимость приобретаемого автомобиля составляет не более 1,5 млн рублей.