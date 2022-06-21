Автоэксперт Моржаретто оценил предложение увеличить сумму субсидии на покупку авто

Партнёр аналитического агентства «Автостат» автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал в беседе с RT предложение депутата Госдумы Василия Власова увеличить сумму субсидии на приобретение автомобилей.

Он назвал инициативу по увеличению суммы субсидии хорошей.

Однако, по его мнению, высокие цены на автомобили сейчас вследствие дефицита.

«Пока хотя бы частично дефицит не будет покрыт, а я думаю, это наступит не раньше осени, вводить какие-то субсидии довольно сложно, потому что рынок дурной и это может привести к ещё большему взлёту цен», — отмечает Моржаретто.

Автоэксперт добавил, что нужно «насытить рынок».

«Для этого заработал АвтоВАЗ, для этого в полную силу заработает УАЗ. Думаю, китайские производители смогут наполнить рынок частично, корейские. Где-то к осени достичь стабилизации уровня спроса — предложения и вводить программы для покупателей», — предложил он.

Ранее депутат Власов предложил увеличить сумму субсидии на приобретение автомобилей.

Сейчас для жителей Дальнего Востока размер субсидия составляет 25% от стоимости нового автомобиля, для остальных регионов — 10%.

Одним из условий получения субсидии является то, что стоимость приобретаемого автомобиля составляет не более 1,5 млн рублей.