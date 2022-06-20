В Удмуртии обезвредили восемь артиллерийских снарядов

Житель Малопургинского района Удмуртии обнаружил восемь артиллерийских снарядов у реки Постолка.

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.

На место прибыла бригада взрывотехников ОМОН. Специалисты установили, что снаряды разного калибра и не имеют взрывателей. Боеприпасы были перевезены на полигон для дальнейшего уничтожения.

В ведомстве напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов нужно сразу заявить о находке в правоохранительные органы.

Ранее «Новый Севастополь» сообщил, что в Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времён войны.