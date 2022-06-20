В Удмуртии обезвредили восемь артиллерийских снарядов
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Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления Росгвардии.
На место прибыла бригада взрывотехников ОМОН. Специалисты установили, что снаряды разного калибра и не имеют взрывателей. Боеприпасы были перевезены на полигон для дальнейшего уничтожения.
В ведомстве напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов нужно сразу заявить о находке в правоохранительные органы.
Ранее «Новый Севастополь» сообщил, что в Севастополе обезвредили немецкую авиабомбу времён войны.