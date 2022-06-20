В Минсельхозе рассказали о господдержке АПК

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Заместитель министра сельского хозяйства России Елена Фастова рассказала о господдержке агропромышленного комплекса.
В Минсельхозе рассказали о господдержке АПК
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«В бюджете изначально было запланировано 355,5 млрд рублей по трём госпрограммам. Но на сегодняшний момент эта сумма уже увеличилась до 434 млрд рублей. Израсходовано 47,7%. И тут мы тоже идём с опережением графика», — заявила она в беседе с «Российской газетой» на полях ПМЭФ-2022.

Как отметила Фастова, перед регионами была поставлена задача на 1 июня довести не менее 50% средств по самым востребованным субсидиям — стимулирующей и компенсирующей.

«Но сейчас по компенсирующей субсидии кассовый расход составляет уже свыше 69%, а по стимулирующей — 63%. К 1 июля мы планируем довести до сельхозтоваропроизводителей до 80% средств», — уточнила замминистра.

По её словам, также утверждено распоряжение правительства о выделении ещё 153 млрд рублей на льготное кредитование.

«Поэтому наш бюджет впервые в истории в этом году составит порядка 500 млрд рублей», — заключила Фастова.

Ранее экономист Михаил Беляев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал развитие российского агропромышленного комплекса.

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