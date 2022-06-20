Минюст России внёс «Первый научный» блогера Понасенкова в реестр СМИ-иноагентов

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Министерство юстиции России внесло организацию «Первый научный» блогера Евгения Понасенкова* в реестр СМИ-иноагентов.
Минюст России внёс «Первый научный» блогера Понасенкова в реестр СМИ-иноагентов
  • Gettyimages.ru
  • © Suphansa Subruayying / EyeEm

В сообщении на сайте министерства говорится, что ООО «Первый научный» было внесено в реестр в соответствии с распоряжением Минюста от 20 июня. 

«Указанное юридическое лицо было учреждено физическим лицом, ранее включенным в реестр, — Понасенковым Е.Н.» — заявили в Минюсте.

В ведомстве добавили, что в «данном случае речь идёт о добросовестном выполнении указанным физическим лицом требований закона».

В апреле Минюст включил блогера Евгения Понасенкова в реестр СМИ-иноагентов.

* СМИ, признанное иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 01.04.2022.

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