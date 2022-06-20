Губернатор Петербурга Беглов заявил об успешном проведении ПМЭФ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург» заявил об успешном проведении Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы успешно провели юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический форум», — цитирует его РИА Новости.

По словам губернатора, ПМЭФ состоялся вопреки давлению стран Запада и собрал представителей более 140 стран и территорий.

Ранее телеканал «360» сообщал, что власти Московской области в рамках Петербургского международного экономического форума подписали 40 соглашений на общую сумму 145 млрд рублей.