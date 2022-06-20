Специалист по недвижимости Попов прокомментировал ситуацию на рынке жилья

Коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов прокомментировал ситуацию на рынке жилья.

«Сейчас может быть хороший момент для того, чтобы выбрать устраивающую по всем параметрам квартиру и, дождавшись максимального снижения ипотечной ставки, совершить сделку. Цены на недвижимость корректируются, и покупка может стать выгодной», — заявил он в беседе с URA.RU.

Он также отметил, что, несмотря на все колебания, люди по-прежнему интересуются недвижимостью.

Как прогнозирует Попов, регулярное снижение ключевой ставки ЦБ позволит сделать ипотеку ещё более доступной и стимулирует рост покупательской активности.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.