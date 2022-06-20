Специалист по недвижимости Попов прокомментировал ситуацию на рынке жилья

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Коммерческий директор «Авито Недвижимости» Николай Попов прокомментировал ситуацию на рынке жилья.
Специалист по недвижимости Попов прокомментировал ситуацию на рынке жилья
  • Gettyimages.ru
  • © Alex Potemkin

«Сейчас может быть хороший момент для того, чтобы выбрать устраивающую по всем параметрам квартиру и, дождавшись максимального снижения ипотечной ставки, совершить сделку. Цены на недвижимость корректируются, и покупка может стать выгодной», — заявил он в беседе с URA.RU.

Он также отметил, что, несмотря на все колебания, люди по-прежнему интересуются недвижимостью.

Как прогнозирует Попов, регулярное снижение ключевой ставки ЦБ позволит сделать ипотеку ещё более доступной и стимулирует рост покупательской активности.

Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Nation News рассказала, какое жильё можно приобрести в России без переплаты.

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