Бочкарёв: на станции «Нагатинский Затон» БКЛ начали монтировать мозаичные панно

На станции «Нагатинский Затон» восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена начали монтировать мозаичные панно в виде рыб, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Центральным художественным элементом дизайна станции «Нагатинский Затон» станут 12 панно с изображением рыб водоёмов московского региона. Крупнейшие из них — «Щука», размеры которого 13,4 на 3,6 м, и «Налим» (13 на 3,5 м)», — сообщил Бочкарёв.

По его словам, три композиции уже установлены на одну из стен — «Карась», «Бычок» и «Ротан».

Со своей стороны, генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов рассказал, что дизайн станции разработан архитектурным бюро za bor.

«Все изображения выполнены из натурального камня и декоративного материала смальта в технике мозаичного панно. Воплощение задумки архитекторов — трудоёмкая, кропотливая и ответственная работа. Из мастерской «рыбы» доставляются на станцию в разобранном виде, непосредственно на станции проходит сборка панно в единую композицию, и далее оно устанавливается на специально подготовленную стену», — уточнил он.

Кравцов добавил, что на платформенном участке станции также идёт укладка пола гранитом и облицовка стен мрамором, продолжается монтаж инженерных систем.