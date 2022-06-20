Губернатор Московской области Воробьёв сообщил о подписании 40 соглашений в рамках ПМЭФ

Власти Московской области в рамках Петербургского международного экономического форума подписали 40 соглашений на общую сумму 145 млрд рублей.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Когда слышишь эти цифры, всегда возникает вопрос о том, сколько из этих соглашений реализуется. Они остаются на бумаге или превращаются в реальный результат? Наш анализ показывает, что всегда есть какие-то срывы (говорю как есть) — то ковид, то какие-то санкционные ограничения», — отметил Андрей Воробьев.

Он отметил, что реализация соглашений в Московской области поддерживается на уровне 70—80%.

Ранее НСН сообщала, что Москва заняла второе место в рейтинге регионов России по уровню развития государственно-частного партнёрства в 2021 году.