В Тверской области прошли учения авиационных экипажей Ленинградского объединения ВВС и ПВО
- © mil.ru
Об этом сообщает tverigrad.ru.
«В ходе тактического розыгрыша отражения воздушных атак «противника» экипажи сверхзвуковых высотных всепогодных истребителей-перехватчиков дальнего радиуса действия МиГ-31 выполнили самостоятельный поиск условного воздушного противника с выполнением электронных пусков авиационных ракет класса «воздух — воздух», — сообщили в пресс-службе Западного военного округа.
Лётчики также отработали приёмы выхода из зоны ближнего боя с элементами сложного пилотажа. Каждый из экипажей действовал в роли как атакующей, так и обороняющейся стороны.
Ранее ФАН сообщало, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) Тихоокеанского флота отработали маскировку важных военных объектов в рамках учений на Камчатке.