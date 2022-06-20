В Тверской области прошли учения авиационных экипажей Ленинградского объединения ВВС и ПВО

В Тверской области экипажи оперативно-тактической авиации Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа, базирующиеся на аэродроме в Хотилове, в ходе выполнения учебно-боевых задач плановых полётов отработали ведение воздушных боёв.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«В ходе тактического розыгрыша отражения воздушных атак «противника» экипажи сверхзвуковых высотных всепогодных истребителей-перехватчиков дальнего радиуса действия МиГ-31 выполнили самостоятельный поиск условного воздушного противника с выполнением электронных пусков авиационных ракет класса «воздух — воздух», — сообщили в пресс-службе Западного военного округа.

Лётчики также отработали приёмы выхода из зоны ближнего боя с элементами сложного пилотажа. Каждый из экипажей действовал в роли как атакующей, так и обороняющейся стороны.

Ранее ФАН сообщало, что специалисты войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) Тихоокеанского флота отработали маскировку важных военных объектов в рамках учений на Камчатке.