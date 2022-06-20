Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об открытии Московской недели моды.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и факты» со ссылкой на сайт мэра Москвы.

«На основной площадке в «Зарядье» пройдёт порядка 70 показов коллекций 120 российских дизайнеров — от признанных мэтров индустрии до выпускников профильных факультетов и школ. Отдельные показы состоятся на Тверской площади и у фонтана «Дружба народов» на ВДНХ», — рассказал Собянин.

Музей моды в Гостином Дворе превратится в оптовую площадку для закупки модных коллекций, уточнил он.

По словам Собянина, в рамках Московской недели моды пройдут более 50 открытых встреч, мастер-классов по дизайну одежды и лекций об истории моды.

Ранее «Москва 24» сообщила, что традиционная столичная акция «День без турникетов» будет посвящена Московской неделе моды.