Выпускникам Военного университета имени князя Александра Невского вручили дипломы

Короткая ссылка
В Зале славы музея Победы прошла церемония вручения дипломов выпускникам Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны России. Статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков поздравил выпускников.
Выпускникам Военного университета имени князя Александра Невского вручили дипломы
  • РИА Новости

В 2022 году состоялся первый выпуск специалистов в области информационного обеспечения Вооружённых сил России, они займут должности офицеров органов информационного обеспечения военных округов.

«Впереди у вас интересная, полная творчества и инициативы офицерская служба. Ждёт вас немало испытаний: в служении Родине лёгкой дороги не бывает. Идите по ней твёрдо, уверенно, с сознанием своего высокого призвания — быть творцами духовного потенциала армии и флота», — сказал Панков.

Среди выпускников старшие офицеры — слушатели Военного университета, адъюнкты и молодые лейтенанты.

Дипломы об окончании обучения получили более б50 офицеров и курсантов Военного университета. Заместитель министра вручил особо отличившимся выпускникам дипломы и памятные знаки. 88 выпускников заслужили дипломы с отличием, а 13 офицеров удостоены золотых медалей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить