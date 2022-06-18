Выпускникам Военного университета имени князя Александра Невского вручили дипломы

В Зале славы музея Победы прошла церемония вручения дипломов выпускникам Военного университета имени князя Александра Невского Министерства обороны России. Статс-секретарь — заместитель министра обороны Николай Панков поздравил выпускников.

В 2022 году состоялся первый выпуск специалистов в области информационного обеспечения Вооружённых сил России, они займут должности офицеров органов информационного обеспечения военных округов.

«Впереди у вас интересная, полная творчества и инициативы офицерская служба. Ждёт вас немало испытаний: в служении Родине лёгкой дороги не бывает. Идите по ней твёрдо, уверенно, с сознанием своего высокого призвания — быть творцами духовного потенциала армии и флота», — сказал Панков.

Среди выпускников старшие офицеры — слушатели Военного университета, адъюнкты и молодые лейтенанты.

Дипломы об окончании обучения получили более б50 офицеров и курсантов Военного университета. Заместитель министра вручил особо отличившимся выпускникам дипломы и памятные знаки. 88 выпускников заслужили дипломы с отличием, а 13 офицеров удостоены золотых медалей.