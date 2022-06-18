В Красноярском крае четыре человека пострадали в результате взрыва бытового газа в доме

В результате взрыва газа в частном доме посёлка Большие пруды Красноярского края пострадали четыре человека.

Об этом информирует краевой главк ГУМВД.

«В результате происшествия пострадали четверо взрослых, которые находились в доме», — говорится в сообщении.

По информации РИА Новости, которое ссылается на краевой Минздрав, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошёл в доме в посёлке Русско-Высоцкое в Ленинградской области.

В результате инцидента пострадал один человек.