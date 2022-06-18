В Красноярском крае четыре человека пострадали в результате взрыва бытового газа в доме
- РИА Новости
Об этом информирует краевой главк ГУМВД.
«В результате происшествия пострадали четверо взрослых, которые находились в доме», — говорится в сообщении.
По информации РИА Новости, которое ссылается на краевой Минздрав, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.
Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошёл в доме в посёлке Русско-Высоцкое в Ленинградской области.
В результате инцидента пострадал один человек.