В Красноярском крае четыре человека пострадали в результате взрыва бытового газа в доме

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В результате взрыва газа в частном доме посёлка Большие пруды Красноярского края пострадали четыре человека.
В Красноярском крае четыре человека пострадали в результате взрыва бытового газа в доме
  • РИА Новости

Об этом информирует краевой главк ГУМВД.

«В результате происшествия пострадали четверо взрослых, которые находились в доме», — говорится в сообщении.

По информации РИА Новости, которое ссылается на краевой Минздрав, двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии.

Ранее сообщалось, что хлопок газовоздушной смеси произошёл в доме в посёлке Русско-Высоцкое в Ленинградской области.

В результате инцидента пострадал один человек.

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