Симоньян: было важно услышать от Путина, что Россия не уйдёт от людей в Донбассе

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Главный редактор RT, модератор пленарной сессии на ПМЭФ Маргарита Симоньян поделилась впечатлениями от мероприятия с участием президента России Владимира Путина.
Симоньян: было важно услышать от Путина, что Россия не уйдёт от людей в Донбассе
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Для меня было очень важно услышать, что мы не уйдём, что люди, которые хотят быть с нами, останутся с нами, что будет их волеизъявление», — сказала Симоньян.

Она также отметила, что важны были и эмоции от речи главы государства.

«Я почувствовала эту уверенность. Это, конечно, большое психотерапевтическое на меня, например, имело действие и, мне кажется, вообще на наших людей. Потому что видно, что человек спокоен, уверен, в прекрасном настроении, очень доброжелателен. Так не ведут себя, такую эмоцию не распространяют вокруг себя люди, которые не уверены в своей победе и в том, что всё будет хорошо», — сказала главный редактор RT.

Во время пленарной сессии Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет защищать интересы людей, которые живут в Донбассе.

Он добавил, что в конечном итоге «только от людей, которые там живут, будет зависеть их будущее».

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