Банк ВТБ и VK подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве на ПМЭФ-2022  

Председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин и генеральный директор VK Владимир Кириенко подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в рамках ПМЭФ-2022. Стороны планируют развивать совместные технологические проекты и программы.

Об этом пишет «Российская газета».

Партнёры расширят сотрудничество в области развития платёжных и финтех-сервисов.

Основная цель — улучшение клиентского опыта пользователей финансовых продуктов, разработка и построение платформы облачных вычислений, а также совместная работа в направлении хранения и обработки данных.

Сотрудничество предполагает обмен опытом, тестирование новых технологий и проведение научно-практических мероприятий, а также создание единого коммуникационного и рабочего пространства для сотрудников банка.

Ранее генеральный директор текстильной компании SALAMTEX из Египта Хани Салам в разговоре с ФАН на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о планах сотрудничества с Россией.