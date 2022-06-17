Банк ВТБ и VK подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве на ПМЭФ-2022
- РИА Новости
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Об этом пишет «Российская газета».
Партнёры расширят сотрудничество в области развития платёжных и финтех-сервисов.
Основная цель — улучшение клиентского опыта пользователей финансовых продуктов, разработка и построение платформы облачных вычислений, а также совместная работа в направлении хранения и обработки данных.
Сотрудничество предполагает обмен опытом, тестирование новых технологий и проведение научно-практических мероприятий, а также создание единого коммуникационного и рабочего пространства для сотрудников банка.
Ранее генеральный директор текстильной компании SALAMTEX из Египта Хани Салам в разговоре с ФАН на Петербургском международном экономическом форуме рассказал о планах сотрудничества с Россией.