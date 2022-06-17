Председатель ВЭБ.РФ Шувалов: ряд институтов в России работают лучше, чем в странах G7
- РИА Новости
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По его словам, последние 30 лет в России формировался новый капиталистический строй, отечественная экономика и социальная сфера в настоящее время «совершенно в другом состоянии».
«Базовые институты, созданные за 30 лет, — это качественные финансовые регуляторы, включая Центральный банк, и современная налоговая система, фискальная система, управление резервами. Некоторые базовые институты России более совершенны, чем в странах G7», — заявил Шувалов.
Ранее председатель ВЭБ.РФ перечислил факторы модернизации российской экономики.