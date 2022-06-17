Бочкарёв: тоннель на столичной трассе Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе готов на 75%
«На объекте выполнены работы по монолитным конструкциям тоннеля, начались работы по монтажу инженерных систем тоннеля и внутренней отделке», — сказал он.
Как отметил Бочкарёв, реализация проекта позволит улучшить транспортную ситуацию для жителей районов Ново-Переделкино, Солнцево и посёлка Московский. Также увеличится пропускная способность Боровского, Киевского, Калужского и Варшавского шоссе.
По словам руководителя Департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова, проектом предусмотрено строительство и реконструкция дорог протяжённостью более 9 км.
«В их числе — эстакада над Боровским шоссе, тоннель под Киевским шоссе, путепровод через магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, подземный пешеходный переход на пересечении с улицей Новоорловской и в районе горнолыжного склона Ново-Переделкино», — пояснил Загрутдинов.
Он отметил, что мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу реконструировать дороги Новой Москвы, приспособить для движения общественного транспорта, чтобы они могли дублировать основные магистрали и обеспечивать проезд к жилой застройке, деловым и офисным центрам.
Магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе проходит от Боровского шоссе до Киевского, далее — через Калужское шоссе до Варшавского, тем самым связывает четыре магистрали и образовывает поперечную связь между районами ТиНАО.
В эксплуатацию ввели два участка трассы СБВ: от Киевского до Калужского шоссе и до ТПУ «Столбово», ещё два находятся на этапе строительства.
Ранее Бочкарёв сообщил, что готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии московского метро составляет 95%.