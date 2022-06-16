В России планируют создать единую базу аттракционов

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В России планируют создать единый федеральный реестр зарегистрированных аттракционов.
В России планируют создать единую базу аттракционов
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Об этом сообщает «Парламентская газета».

В настоящее время в стране работает порядка 15 тыс. механизированных аттракционов.

Индустрия развлечений постоянно развивается: в России появляются новые виды аттракционов как местного производства, так и зарубежные. По словам вице-президента Российской ассоциации парков и производителей аттракционов Игоря Родионова, поставки не прекратились даже с введением санкций.

Аттракционы планируют объединить в единую федеральную базу — Минсельхоз дорабатывает соответствующий онлайн-сервис, рассказал начальник управления Гостехнадзора Министерства экологии и природопользования Московской области Сергей Фролов.

Сервис, по его словам, планируют запустить в конце этого — начале следующего года.

По сообщениям сайта «Янтарный край», прокуратура Калининградской области проводит проверку по факту травмирования матери с ребёнком на аттракционе.

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