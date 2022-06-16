Самарская область и «НОВАТЭК» подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ

На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о взаимодействии между правительством Самарской области и ПАО «НОВАТЭК».

Свои подписи под документом поставили губернатор Дмитрий Азаров и председатель правления акционерного общества Леонид Михельсон, сообщает sovainfo.ru.

«Подписанное соглашение — это 2 млрд инвестиций в Самарскую область. При этом договорились о реализации социокультурных проектов, договорились о сотрудничестве в сфере производственной продукции Самарской области», — прокомментировал Азаров.

По его словам, также достигнуты договорённости о начале реализации проекта по строительству здания театра «Грань» в Новокуйбышевске, 50% профинансирует компания «НОВАТЭК».

Ранее телеканал «360» сообщал, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава ДНР Денис Пушилин подписали соглашение о сотрудничестве и развитии внешнеэкономических связей Подмосковья и Донецкой Народной Республики на ПМЭФ-2022.