В Москве рассказали о ходе работ по строительству БКЛ метро

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Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что готовность северо-восточного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро составляет 95%.
В Москве рассказали о ходе работ по строительству БКЛ метро
  • globallookpress.com

Об этом пишет НСН.

По словам Бочкарёва, основное строительство объекта завершат осенью.

«Работы продолжаются на станциях «Марьина Роща», «Рижская» и «Сокольники». Станции «Авиамоторная», «Лефортово», «Электрозаводская» построены и временно функционируют в составе Некрасовской линии», — уточнил Бочкарёв.

В будущем новые станции создадут пересадки на Калининскую, Арбатско-Покровскую, Сокольническую, Калужско-Рижскую, Люблинско-Дмитровскую линии московского метро.

Ранее, по сообщениям телеканала «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о дорожных проектах, реализуемых в регионе.

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