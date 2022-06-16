Суд в Красноярске смягчил наказание криминальному авторитету Паше Цветомузыке

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Суд в Красноярске изменил наказание криминальному авторитету Вилору Струганову (Паше Цветомузыке).
Суд в Красноярске смягчил наказание криминальному авторитету Паше Цветомузыке
  • © Пресс-служба ГУ МВД РФ

«Вилору Струганову заменили наказание с лишения свободы на принудительные работы. Замена наказания более мягким видом наказания возможна судом по ходатайству осуждённого при условии отбытия 2/3 срока лишения свободы и соблюдения им режима отбывания наказания», — сообщает kp.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

В апреле 2015 года Красноярский краевой суд приговорил Вилора Струганова, известного в криминальной среде как Паша Цветомузыка, к девяти годам строгого режима.

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