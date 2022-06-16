АТОР: спрос на туры в Турцию существенно превысил предложение

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Спрос на туры в Турцию значительно превысил предложение из-за авиаперевозок, наблюдается дефицит на ближайшие даты, заявили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
АТОР: спрос на туры в Турцию существенно превысил предложение
  • globallookpress.com

«Туроператоры сообщают о дефиците турпакетов с вылетами в Турцию на ближайшие даты. Спрос существенно превышает предложение, ограниченное авиаперевозкой», — говорится в сообщении.

В АТОР отметили, что невозможно даже приобрести туры в Анталью с вылетом через два-три дня из Москвы.

Для решения проблемы расширяется ограниченная перевозка российских авиакомпаний в Турцию как количественно, так и географически — в частности, с конца июня запустят дополнительные программы из Самары в Даламан и Анталью и из Сочи в Анталью.

«Пока, полагают эксперты, это позволяет частично решить наиболее острый вопрос дефицита перевозки из регионов. Но частично это должно снять и часть нагрузки и с Москвы, куда сейчас едут многие региональные туристы для того, чтобы улететь в Турцию», — пояснили в АТОР.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с Inforeactor назвал популярные направления для отдыха в 2022 году.

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